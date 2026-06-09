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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Raub z. N. eines Security-Mitarbeiters

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026 kam es gegen 04.00 Uhr in der Hauptstraße am "Maler-Wild-Platz" zu einem Raubdelikt. Der Geschädigte, Angehöriger eines Sicherheitsdienstes, war damit auftragt, die Bühnentechnik auf einer Bühne, die im Rahmen der "Jazz-Tage" aufgebaut war, zu bewachen. Zur Tatzeit ertappte er an der Bühne eine männliche Person beim Stehlen von mehreren Getränkeflaschen. Auf Ansprache reagierte der Täter verbal aggressiv, sodass der Security-Mitarbeiter mit seinem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte. Als er sich einen kurzen Moment von dem Aggressor wegdrehte, schlug dieser ihn von hinten nieder, sodass er das Bewusstsein verlor. Als das Opfer nach kurzer Zeit wieder zu sich kam, war der Angreifer verschwunden. Das Mobiltelefon fehlte und mit ihm die Handyhülle, in welcher sich mehrere Scheckkarten und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Das Telefon wurde einige Stunden später infolge einer Ortung in der Straße "Goldhübel" in einer Wiese aufgefunden. In der Hülle waren noch die Scheckkarten vorhanden, das Bargeld war jedoch weg. Der Täter wird vom Opfer wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, trug eine schwarze Cap, weiße kurze Hose, blaufarbiges T-Shirt und darüber eine blaue Weste, kurze Haare, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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