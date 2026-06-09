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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kontrollstelle im Messepark Trier

Trier (ots)

Am Dienstagnachmittag 09.06.2026 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Trier und Schweich in Kooperation mit der Hochschule der Polizei und Lehrgangsteilnehmern aus dem gesamten Polizeipräsidium Trier eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte im Messepark in Trier durch. Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr wurden 146 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der Luxemburger Straße durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen im Messepark geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden. Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden zwei Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben 71 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 41 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, mussten vier weitere Fahrer/-innen zu Fuß die Heimreise antreten, da sie entweder keine Fahrerlaubnis oder keinen Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug hatten. Außerdem wurden zwei weitere Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet. Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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