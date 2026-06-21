Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (21.06.2026) im Einmündungsbereich Ehmannstraße/Nordbahnhofstraße wurden zwei Personen leicht verletzt, es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Porsche Cayenne vermutlich verbotswidrig die Fußgängerzone der Nordbahnhofstraße in Fahrtrichtung Löwentorkreuzung. Bei der Ausfahrt aus der Fußgängerzone in die Ehmannstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen Fahrer eines Pkw Mazda, welcher die Nordbahnhofstraße von der Löwentorkreuzung kommend nach links, der abknickenden Vorfahrtstraße folgend, in die Ehmannstraße weiterfuhr. Die 58-jährige Beifahrerin im Mazda wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam anschließend leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung. Der 62-jährige Mazda-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der Bereich für den Verkehr bis zirka 16.00 Uhr gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

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