Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Das Hauptzollamt Landshut stellt sich vor/ Zollinfotag - Karriere des Hauptzollamts Landshut am 9. Mai 2026 in Passau

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Landshut (ots)

Nach den sehr gut besuchten Zollinfotagen in Altdorf, Plattling und Passau im vergangenen Jahr lädt das Hauptzollamt Landshut auch 2026 wieder herzlich ein. Angesprochen sind insbesondere Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen (M-Zug), Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien - gerne auch gemeinsam mit ihren Eltern - sowie alle, die sich für einen Quereinstieg interessieren. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Am 9. Mai 2026 öffnet die Dienststelle in der Spitalhofstraße 67 in Passau von 10:00 bis 14:00 Uhr ihre Türen.

"Haben Sie Waren anzumelden?" - Auf diese Frage lässt sich die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner schon lange nicht mehr reduzieren. Im Europa der offenen Grenzen hat sich das Aufgabenfeld des Zolls deutlich gewandelt und stark erweitert.

Ein abwechslungsreicher Stationsparcours ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, die unterschiedlichen Fachbereiche praxisnah kennenzulernen. Anschauliche Beispiele und interaktive Mitmachstationen machen die Tätigkeit des Zolls erlebbar.

So können Gäste unter anderem anhand vorbereiteter Paketsendungen herausfinden, ob Waren eingeführt werden dürfen und welche Abgaben anfallen. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in die Abläufe der Zollabfertigung und Außenprüfung sowie in die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

"Die Beamtenlaufbahn beim Zoll bietet nicht nur einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz, sondern zeichnet sich vor allem durch ihre vielfältigen Einsatzbereiche aus. Ob im Vollzugsdienst, im Prüfungsdienst oder im Innendienst - sie eröffnet einen spannenden und abwechslungsreichen Berufsalltag", so Petra Seidl, Leiterin des Hauptzollamts Landshut.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vorstellung des Bewerbungsverfahrens sowie auf dem Ablauf der Ausbildung und des dualen Studiums.

Abgerundet wird das Programm durch die Darstellung typischer Kontrollsituationen sowie den Einsatz unserer vierbeinigen Helfer.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt?

Um Ihnen einen umfassenden Einblick in unsere vielseitigen Tätigkeiten zu ermöglichen, veranstaltet das Hauptzollamt Landshut in diesem Jahr noch zwei weitere Zollinfotage:

09.05.2026: Zollinfotag - Karriere in Passau (Spitalhofstraße 67, 94032 Passau)

12.09.2026: Zollinfotag - Karriere mit Tag der offenen Tür "Wir sind der ZOLL" in Altdorf

Anmeldung per E-Mail unter zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de. möglich!

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