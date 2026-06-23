Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 20.35 Uhr, missachtete ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines 31-jährigen Pkw-Fahrers. Der 40-Jährige befuhr die Schutzackerstraße und bog in die Pfädlistraße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

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