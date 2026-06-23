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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 20.35 Uhr, missachtete ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines 31-jährigen Pkw-Fahrers. Der 40-Jährige befuhr die Schutzackerstraße und bog in die Pfädlistraße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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