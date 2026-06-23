POL-FR: Weil am Rhein: Mountainbike aus Kellerabteil entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum von Samstag, 20.06.2026, 13.00 Uhr bis Montag, 22.06.2026, 08.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Alt-Weil. Im Keller wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und aus diesem ein Mountainbike der Marke Mondraker entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.
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