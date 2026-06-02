Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Tankstelle

Wathlingen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Wathlingen zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gegen 02:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen in der Nienhagener Straße und entwendeten hieraus unter anderem Tabakwaren und Getränke. Anschließend entfernten sie sich wieder, vermutlich mit einem PKW in Richtung Kirchstraße. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 15.000 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

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