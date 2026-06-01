Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch auf dem Gelände des Tierparks

Müden /Örtze (ots)

In der Nacht von Samstag, 30.05.2026 auf Sonntag, 31.05.2026 ist es im Tierpark in Müden / Örtze zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr das Gelände am Heuweg. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Hauptgebäude und entwendeten aus einer Kasse Bargeld. Außerdem beschädigten sie die Eingangstür. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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