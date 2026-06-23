POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Rührberg: Diebstahl von Kirschen aus Obstplantage
Freiburg (ots)
Dank eines Zeugen konnten am Sonntag, 21.06.2026, gegen 22.35 Uhr, drei Männer und ein Jugendlicher vorläufig festgenommen werden, welche verdächtigt werden mehrere Kilo Kirschen entwendet zu haben. Von einem Parkplatz aus beobachtete der Zeuge vier Personen in einem eingefriedeten Bereich einer Obstplantage. Im weiteren Verlauf kamen die vier Personen mit einer Tüte voll mit Kirschen dem Zeugen entgegen. Der Zeuge sprach die Männer an, welche sich daraufhin mit einem Pkw zügig in Richtung Wyhlen entfernten. Die Polizei konnte den Pkw in Wyhlen feststellen und die Personen einer Kontrolle unterziehen. Im Pkw befand sich eine Tüte mit etwa 12,5 Kilo Kirschen. Die Kirschen wurden von der Polizei sichergestellt.
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