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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, kurz vor 02:00 Uhr, wurde ein 46-jähriger Autofahrer, welcher auf der B31 in Fahrtrichtung Löffingen unterwegs war, auf dem Parkplatz Schattenloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 46-Jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch sowie weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nachdem der 46-jährige Mann einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde dieser in eine Klinik verbracht und dort eine Blutprobe erhoben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und der Führerschein beschlagnahmt. Auf den Mann folgt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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