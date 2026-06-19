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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Trunkenheitsfahrt, Bedrohung und Körperverletzung

Aalen (ots)

Backnang: E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen E-Scooter gestohlen, der am Bahnhof abgestellt war. Am Elektrokleinstfahrzeug ist das Versicherungskennzeichen 503VRP angebracht. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr wurde in der Marktgasse ein LKW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille bei dem 64-jährigen Fahrer. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun eine Anzeige.

Rudersberg: Auseinandersetzung am Bahnhof

Am Donnerstag kam es gegen 23:00 Uhr am Bahnhof in Rudersberg zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Dabei soll ein Unbekannter zunächst einen 20-jährigen Mann mit einem Messer bedroht haben. Der 20-Jährige stürzte alleinbeteiligt, als er weglaufen wollte und verletzte sich dabei leicht. Einen 19-jährigen Begleiter des 20-Jährigen soll der Unbekannte durch einen Kopfstoß leicht verletzt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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