Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach: Betrug - Benzinbettler - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 20.00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Autofahrer Opfer eines sogenannten "Benzinbettlers".

Der 23-jährige Tatverdächtige hielt den Geschädigten an einer Haltebucht an der Bundesstraße 317 bei Wembach an und täuschte vor keinen Kraftstoff mehr im Tank seines Pkws zu haben. Er brauche Bargeld für eine Tankung. Der Geschädigte suchte ein Bankinstitut auf und hob 1.000 Euro Bargeld von einem Geldautomaten ab. Diese 1.000 Euro übergab der Geschädigte dem Tatverdächtigen, zumal er im Gegenzug acht 500-Rubel-Geldscheine der ehemaligen UdSSR vom Tatverdächtigen erhielt. Kurze Zeit später machte ein Zeuge den Geschädigten darauf aufmerksam, dass die alten Rubelscheine keinen Umlaufwert mehr haben. Der Geschädigte informierte die Polizei und konnte den Pkw des Tatverdächtigen noch bis nach Maulburg verfolgen, wo er diesen aus den Augen verlor. Eine Fahndung der Polizei im Landkreis Lörrach verlief ohne Erfolg. Etwa zwei Stunden später wurden der Polizei "Benzinbettler" an der Autobahn A 98 bei Bad Säckingen mitgeteilt. Im Rahmen der Fahndung konnte dann der gesuchte Pkw im Laufenpark in Laufenburg von der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Im Pkw konnte unter anderem der 23-jährige Tatverdächtige festgestellt werden, welche die 1.000 Euro noch mit sich führte. Das Bargeld wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell