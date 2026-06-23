Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg | Neuenburg: Mann nach exhibitionistischen Handlungen verurteilt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 12 Uhr, nahm ein 54-jähriger Mann am Baggersee in Neuenburg-Steinenstadt im Beisein von drei Schwimmerinnen sexuelle Handlungen an sich vor. Er ignorierte die Aufforderung der Frauen, sein Verhalten einzustellen. Die Geschädigten verständigten daraufhin die Polizei, welche den Tatverdächtigen vorläufig festnahm. Wie sich herausstellte, ist der Beschuldigte bereits einschlägig vorbestraft; zudem läuft gegen ihn ein weiteres Verfahren wegen gleichartiger Delikte.

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg gegen den schweizerischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Das Amtsgericht Freiburg verurteilte den 54-Jährigen bereits am Folgetag, am Montag, den 22.06.2026, rechtskräftig zu sechs Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung. Für die Dauer der dreijährigen Bewährungszeit wurde dem Mann zudem ein Aufenthaltsverbot am Baggersee in Steinenstadt ausgesprochen. Darüber hinaus muss der Mann den Geschädigten eine Entschädigung zahlen und sich einer Therapie unterziehen.

Exhibitionistische Handlungen im öffentlichen Raum sind keine Seltenheit. Neben Frauen werden immer wieder auch Kinder Opfer solcher Delikte. Die Polizei rät, Distanz zu wahren und sich zügig zu entfernen. Vermeiden Sie eine direkte Konfrontation. Alarmieren Sie die Polizei sofort über den Notruf 110. Notieren Sie - sofern gefahrlos möglich - Merkmale zu Aussehen, Kleidung, Fluchtrichtung oder Fahrzeugen. Solche Hinweise ermöglichen eine schnelle Festnahme und eine zügige Strafverfolgung.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell