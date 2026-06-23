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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses - hochwertiges Pedelec entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.06.2026:

Edermünde

Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6297352 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6299644

Unbekannte Täter sind am Montag, 22.06.2026, zwischen 12:00 Uhr und 22:30 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Steinbuschweg im Edermünder Ortsteil Haldorf eingebrochen und haben ein hochwertiges Pedelec entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses und verschafften sich auf unbekannte Art Zugang zu einem verschlossenen Kellerabteil. Von dort entwendeten sie ein Pedelec, welches mit einem Schloss gesichert war.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu Einbrüchen in mehrere Keller im Steinbuschweg in Edermünde-Haldorf sowie im Kammerbergweg in Edermünde-Grifte gekommen. Es konnte jeweils in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein Pärchen wahrgenommen werden, welches wie folgt beschrieben werden kann:

1 x männlich / 1 x weiblich, schlanke Gestalt, ca. 165-170 Zentimeter groß, Mitte 20, südländische Erscheinung. Der Mann habe eine Kappe getragen. Die Frau sei mit einem T-Shirt und einer ¾ Hose bekleidet gewesen.

Ob die beiden Personen in Verbindung mit den Taten stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in den aufgeführten Fällen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder das beschriebene Pärchen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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