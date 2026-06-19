Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in Wabern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.06.2026:

Wabern

Am vergangenen Dienstag, 16.06.2026, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer Seniorin aus Wabern-Hebel.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte das Telefon der Frau. Eine männliche Person gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass ein vierstelliger Betrag vom Konto der Seniorin abgebucht worden sei. Um zu überprüfen, ob diese Abbuchung korrekt sei, würden die EC Karte sowie die PIN Nummer benötigt.

Gegen 11:30 Uhr klingelte es an der Haustür der Seniorin in der Bornstraße. Ein mutmaßlicher Komplize nahm die EC Karte entgegen und entfernte sich direkt wieder. Er konnte beschrieben werden als männliche Person Anfang 30, circa 170 Zentimeter groß und mit einem hellblauen Hemd bekleidet.

Nach Abholung der EC Karte kam es zu Geldabhebungen vom Konto der Geschädigten, wodurch der Seniorin ein Schaden von 6.000,- Euro entstand.

Die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Es wird darauf hingewiesen, dass PIN Nummern persönliche Daten sind und als digitaler Schlüssel für Geld- und Kontobewegungen dienen. Sie sind geheim und Banken, Behörden, Versicherungen oder die Polizei fordern niemals telefonisch, per E-Mail oder SMS zur Herausgabe dieser PIN auf.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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