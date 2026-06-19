Polizei Homberg

POL-HR: Exhibitionist im Kurpark - Zeugenaufruf der Polizei

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.06.2026:

Bad Zwesten

Am gestrigen Abend gegen 18:40 Uhr wurde im Kurpark Bad Zwesten ein Exhibitionist durch eine Passantin wahrgenommen. Der Mann habe im Bereich der Haltestelle Kurhaus auf einer Parkbank gesessen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend habe er sich über einen Feldweg in Richtung Hardtstraße entfernt.

Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist 45 bis 55 Jahre alt, groß gewachsen und hat kurze graue Haare. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Basecap, einem blauen Hemd, einer schwarzen kurzen Hose sowie schwarz/roten Turnschuhen bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg/Efze.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle Polizeidirektion Schwalm-Eder

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