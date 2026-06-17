Polizei Homberg

POL-HR: Fahrzeugbrand in Homberg - Drei Pkw betroffen

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Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.06.2026:

Homberg/Efze

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand im Burkhardweg in Homberg gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner ein Feuer sowie Explosionsgeräusche mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Pkw auf dem Parkplatz oberhalb der Hochhäuser im Burkhardweg in Vollbrand. Ein dritter Pkw wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Es wurde niemand verletzt. Um welche Fabrikate es sich bei den ausgebrannten Fahrzeugen handelt, ist noch unklar. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 15.000, - Euro.

Bislang ist die Brandursache unklar. Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Ursache liegen nicht vor. In einem der Pkw wurde im Fußraum eine Propangasflasche festgestellt. Ob diese im Zusammenhang mit der Brandentstehung steht oder ursächlich für das Feuer war, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei in Homberg geführt werden.

Christian Leßner, PHK, -Pressestelle Polizeidirektion Schwalm-Eder-

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