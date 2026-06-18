Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Keller von Mehrfamilienhäusern - hochwertige Pedelec Räder entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.06.2026:

Edermünde

Einbruch in Keller von Mehrfamilienhäusern - hochwertige Pedelec Räder entwendet

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 14.06.2026, 14:00 Uhr bis Mittwoch 17.06.2026, 21:40 Uhr in mehrere Keller von zwei Mehrfamilienhäusern im Kammerbergweg im Edermünder Ortsteil Grifte eingebrochen und haben zwei hochwertige Pedelec Räder entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter auf die Grundstücke der beiden Mehrfamilienhäuser und verschafften sich jeweils gewaltsam durch Aufhebeln der Kellereingangstüren Zutritt zu den Kellerbereichen. Von dort entwendeten sie aus einem der Häuser zwei Pedelec Räder, die jeweils mit Fahrradschlössern gesichert waren.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle Polizeidirektion Schwalm-Eder

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