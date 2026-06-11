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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf der B29

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 8:25 Uhr die B29 in Richtung Waiblingen auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 32 Jahre alte VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 7000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 14.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10:35 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 50-jährige Hyundai-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Hyundai auf.

Waiblingen-Neustadt: Briefkästen durch Böller beschädigt

Zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 8:15 Uhr warfen bisher unbekannte Täter Böller in die Briefkästen eines Vereins im Wilhelm-Läpple-Weg und beschädigten dadurch drei Briefkästen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Winterbach: Unfall auf der Bundesstraße

Eine 36 Jahre alte Mini-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen kurz vor 7:30 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw bremst und wich nach rechts aus, um eine Kollision mit diesem zu verhindern. Dabei prallte sie gegen den rechts neben ihr fahrenden Pkw. Dieser kam anschließend nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. An beiden Autos entstand Sachschaden, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Rudersberg-Oberndorf: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde in der Wieslaufstraße ein geparkter Skoda auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07183 929316 Zeugenhinweise entgegen.

Fellbach: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 10:45 Uhr von der Höhenstraße nach links in eine Hofeinfahrt einfahren und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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