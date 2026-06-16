Polizei Homberg

POL-HR: Betrüger erbeuten Bargeld nach Schockanruf - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2026:

Melsungen

Opfer eines perfiden Betrugs durch falsche Amtspersonen wurde am Montagmittag ein betagter Senior in der Gisbertzstraße in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann gegen 12:15 Uhr einen Anruf von einer unterdrückten Rufnummer. Eine unbekannte Frau gab sich als Polizeibeamtin aus und schilderte, dass der Sohn des Seniors einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen könne.

Im weiteren Verlauf des Telefonats sollen sich weitere Personen als Staatsanwalt und Richter ausgegeben haben. Zusätzlich habe eine angebliche Schwiegertochter am Telefon geschluchzt und sich in einer emotionalen Ausnahmesituation dargestellt. Dadurch setzten die Täter den Senior massiv unter Druck.

Im Gespräch wurde der Mann zudem gefragt, wie viel Bargeld sich in seinem Haushalt befinde. Noch während des laufenden Telefonats wurde ihm von einem vermeintlichen Richter mitgeteilt, dass ein Justizbeamter, der sich zufällig in der Nähe befinde, bereits vor seiner Haustür stehe.

Kurze Zeit später übergab der Senior eine hohe Bargeldsumme, die sich in drei Stoffbeuteln befand, an den angeblichen Justizbeamten. Anschließend wurde ihm angekündigt, dass er erneut kontaktiert werde, sobald das Geld gezählt sei. Bis dahin sollte er keine weiteren Telefonate führen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mittellange braune Haare. Er trug eine braune Jacke mit roten Details an den Ärmeln.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel von den für sogenannte "SÄM"-Delikte (Straftaten zum Nachteil älterer Menschen) zuständigen Ermittlern geführt. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Gisbertzstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-910-0 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut: Echte Polizeibeamte oder Justizbehörden fordern am Telefon niemals Bargeld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände als Kaution. Bei entsprechenden Anrufen wird geraten, misstrauisch zu sein, das Gespräch zu beenden, Angehörige zu kontaktieren und sich im Zweifel an die Polizei zu wenden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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