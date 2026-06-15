Polizei Homberg

POL-HR: Scheibe von Bushaltestelle eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.06.2026:

Spangenberg

Unbekannte Täter haben eine Bushaltestelle in Spangenberg beschädigt. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Sonntag gegen 15:15 Uhr an der Bushaltestelle bei der Burgsitzschule in der Frühmessergasse. Der genaue Tatzeitpunkt steht derzeit noch nicht fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen Unbekannte die Glasscheibe der Haltestelle gewaltsam ein und flüchteten anschließend vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000, - Euro.

Die Polizei Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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