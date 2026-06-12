Polizei Homberg

POL-HR: Unfall mit Verletztem und hohem Schaden zwischen Willingshausen und Alsfeld: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Sattelzug

Homberg (ots)

Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis):

Die Polizei in Schwalmstadt sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 3145 zwischen Willingshausen und Alsfeld ereignet hat. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Holztransporters wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Wie der Berufskraftfahrer einer zur Unfallaufnahme eingesetzten Streife gegenüber angab, sei er gegen kurz nach 16 Uhr von Willingshausen kommend in Richtung Alsfeld unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei ihm dann ein Sattelzug, bestehend aus einer weißen Zugmaschine des Herstellers DAF und einem blauen Auflieger, entgegengekommen. Da der andere Lkw so weit mittig unterwegs gewesen sei, habe der 42-Jährige nach rechts ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei sei der Holz-Transporter dann von der Fahrbahn abgekommen und schließlich umgekippt, während der entgegenkommende Sattelzug seinen Weg in Richtung Willingshausen scheinbar unbeirrt fortgesetzt habe. Der 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Unfallstelle bis etwa 23 Uhr voll gesperrt.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Polizei in Schwalmstadt Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des Sattelzuges geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06691-9430 zu melden.

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