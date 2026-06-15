Polizei Homberg

POL-HR: Snackautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.06.2026:

Fritzlar

Unbekannte Täter haben am Freitag, 12.06.2026, gegen 22:35 Uhr, einen Snackautomaten in der Gießener Straße in der Fritzlarer Fußgängerzone aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter die Schutzscheibe des Automaten gewaltsam und gelangten hierdurch an das Innere. Anschließend entwendeten sie mehrere Vapes und flüchteten.

Ein Zeuge beobachtete vier bis fünf dunkel beziehungsweise schwarz gekleidete Personen, die in eine Nebenstraße liefen. Nach Einschätzung des Zeugen soll es sich um Jugendliche gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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