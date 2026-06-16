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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2026:

Edermünde

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag, 14.06.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 15.06.2026, 11:30 Uhr, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Kammbergweg in Edermünde-Grifte eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter mittels unbekannten Werkzeugs gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerräumen. Bei einer Tür blieb es beim Versuch.

Ob aus den Kellerräumen Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 1.500, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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