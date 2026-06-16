Polizei Homberg

POL-HR: Kleinkraftrad in Melsungen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 11.06.2026, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 14.06.2026, 23:00 Uhr, ein Kleinkraftrad in der Mühlenstraße in Melsungen.

Der Besitzer hatte den blauen Roller der Marke Piaggio im Hinterhof eines Grundstücks abgestellt. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 599 AGW 2026 angebracht. Als der Eigentümer am Sonntag zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Kleinkraftrad entwendet worden war.

Der geschätzte Wert des Rollers beträgt etwa 1200,- Euro.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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