Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.06.2026

Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6297352

Edermünde

Unbekannte Täter haben am Freitag, 19.06.2026, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr versucht, sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Steinbuschweg im Edermünder Ortsteil Haldorf zu verschaffen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde erfolglos versucht, die Hauseingangstür sowie eine Kellertür mittels unbekanntem Hebelwerkzeug zu öffnen.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu Einbrüchen in mehrere Keller im Kammerbergweg in Edermünde-Grifte gekommen. Sowohl dort als auch bei der Tat in Haldorf konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein Pärchen wahrgenommen werden, welches wie folgt beschrieben werden kann:

1 x männlich / 1 x weiblich, schlanke Gestalt, ca. 165-170 Zentimeter groß, Mitte 20, südländische Erscheinung. Der Mann habe eine Kappe getragen. Die Frau sei mit einem T-Shirt und einer ¾ Hose bekleidet gewesen.

Ob die beiden Personen in Verbindung mit den Taten stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze geführt werden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder das beschriebene Pärchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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