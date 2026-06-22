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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kleintierzuchtverein Ziegenhain - Zeugenaufruf der Polizei Hessen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.06.2026

Schwalmstadt

Unbekannte haben in der vergangenen Woche Bargeld aus dem Kleintierzuchtverein in Schwalmstadt-Ziegenhain entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 18.06.2026, 21:00 Uhr und Freitag, 19.06.2026, 09:30 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Objekt und entwendeten dort Bargeld in Höhe von 250,- Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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