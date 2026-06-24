POL-FR: Sexau/L110: Auf Motorroller aufgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 23.06.2026 gg. 10.50 Uhr befuhr ein schwarzer Motorroller die L110 von Sexau in Richtung Denzlingen. Kurz nach dem Überqueren der Elzbrücke wollte der Rollerfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand nach links auf den dortigen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein hinter dem Roller fahrender weißer Transporter erkannte dies offenbar zu spät und es kam zu einer leichten Kollision. Hierdurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahr fort, ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern.
Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zu dem geflüchteten weißen Transporter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, in Verbindung setzen.
tm
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