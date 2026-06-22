PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann hat offenen Haftbefehl und fährt erneut ohne Fahrerlaubnis

Zittau (ots)

16.06.2026 | 10:45 Uhr | Zittau

Ein 57-jähriger Rumäne erschien am 16. Juni 2026 aus Polen kommend um 10:45 Uhr an der Zittauer Friedensstraße zur Einreisekontrolle.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass er im Jahr 2024 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Flensburg zu 20 Tagessätzen à 20,00 Euro verurteilt worden war und diese Strafe noch nicht beglichen hat. Er zahlte die Gesamtstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 481,00 Euro vor Ort, womit eigentlich alles erledigt sein sollte. War es aber nicht.

Wie sich herausstellte, existiert gegen den Mann eine Entscheidung zur unanfechtbaren Entziehung der Fahrerlaubnis, sodass er erneut ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt hatte. Die Bearbeitung dieser Straftat wurde durch die Landespolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Mit Marihuana über die Grenze

    Zittau (ots) - 19.06.2026 | 15:30 Uhr | Zittau Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am 19. Juni 2026 am Grenzübergang der Zittauer Chopinstraße um 15:30 Uhr einen aus Polen eingereisten tschechischen Autofahrer kontrolliert. Der 33-Jährige hatte in seinem Rucksack sechs Marihuanablüten mit einem Gewicht von 1,4 Gramm dabei. Auch wenn der Besitz von Cannabisprodukten in ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 09:45

    BPOLI EBB: Rumäne verhaftet

    Zittau (ots) - 16.06.2026 | 10:45 Uhr | Zittau Ein 57-jähriger Rumäne erschien am 16. Juni 2026 um 10:45 Uhr als Kraftfahrer eines rumänischen LKW auf der B 178n bei Zittau zur Einreisekontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und von Rumänien zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschrieben war. Nachdem er am 17. Juni 2026 einem ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 09:45

    BPOLI EBB: Nackt im Zug - Zeugen gesucht

    Bautzen, Bischofswerda (ots) - 13.06.2026 | 06:10 Uhr | Bautzen 17.06.2026 | 08:18 Uhr | Bischofswerda Die Bundespolizei hatte am 15. Juni 2026 mitgeteilt, dass am Morgen des 13. Juni 2026 gegen 06:10 Uhr ein Mann nackt im Zug von Görlitz nach Bautzen gesessen und keinen Fahrschein besessen hatte. Gegen den 28-jährigen Polen wird wegen des Erregens öffentlichen Ärgernisses ermittelt und werden nun Zeugen gesucht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren