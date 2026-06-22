Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann hat offenen Haftbefehl und fährt erneut ohne Fahrerlaubnis

Zittau (ots)

16.06.2026 | 10:45 Uhr | Zittau

Ein 57-jähriger Rumäne erschien am 16. Juni 2026 aus Polen kommend um 10:45 Uhr an der Zittauer Friedensstraße zur Einreisekontrolle.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass er im Jahr 2024 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Flensburg zu 20 Tagessätzen à 20,00 Euro verurteilt worden war und diese Strafe noch nicht beglichen hat. Er zahlte die Gesamtstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 481,00 Euro vor Ort, womit eigentlich alles erledigt sein sollte. War es aber nicht.

Wie sich herausstellte, existiert gegen den Mann eine Entscheidung zur unanfechtbaren Entziehung der Fahrerlaubnis, sodass er erneut ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt hatte. Die Bearbeitung dieser Straftat wurde durch die Landespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell