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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Marihuana über die Grenze

Zittau (ots)

19.06.2026 | 15:30 Uhr | Zittau

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am 19. Juni 2026 am Grenzübergang der Zittauer Chopinstraße um 15:30 Uhr einen aus Polen eingereisten tschechischen Autofahrer kontrolliert. Der 33-Jährige hatte in seinem Rucksack sechs Marihuanablüten mit einem Gewicht von 1,4 Gramm dabei. Auch wenn der Besitz von Cannabisprodukten in Deutschland erlaubt ist, dürfen diese aus dem Ausland nicht in das Bundesgebiet verbracht werden. Die Dolden wurden eingezogen und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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