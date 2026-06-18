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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nackt im Zug - Zeugen gesucht

Bautzen, Bischofswerda (ots)

13.06.2026 | 06:10 Uhr | Bautzen
17.06.2026 | 08:18 Uhr | Bischofswerda

Die Bundespolizei hatte am 15. Juni 2026 mitgeteilt, dass am Morgen des 13. Juni 2026 gegen 06:10 Uhr ein Mann nackt im Zug von Görlitz nach Bautzen gesessen und keinen Fahrschein besessen hatte. Gegen den 28-jährigen Polen wird wegen des Erregens öffentlichen Ärgernisses ermittelt und werden nun Zeugen gesucht. Sollten Fahrgäste im betroffenen Zug Angaben zur Sache machen können oder sich belästigt gefühlt haben, kann dies der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020 mitgeteilt werden.

Das Gleiche gilt für einen weiteren ungewöhnlichen Fall, der sich am 17. Juni 2026 in der Regionalbahn von Görlitz nach Dresden zugetragen hatte. Hier hat ein 65-jähriger Mann aus Polen seine Hose geöffnet und an sein Geschlechtsteil gefasst. Außerdem besaß auch er keinen gültigen Fahrschein. Beamte der Landespolizei haben den Mann um 09:06 Uhr während des Halts am Bahnhof Bischofswerda aus dem Zug geholt. Kurz darauf hat die Bundespolizei den Fall übernommen und ermittelt auch hier wegen des Erregens von öffentlichem Ärgernis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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