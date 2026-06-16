Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kaffeeschmuggler gestoppt

Sohland / Spree (ots)

15.06.2026 | 14:50 Uhr | Sohland

Zwei Paletten mit 788 Kilogramm Kaffeepulver hatte am 15. Juni 2026 ein Autofahrer auf seinem Anhänger geladen, als er aus Tschechien kommend in Sohland / Spree nach Deutschland einreiste.

Die Bundespolizei stoppte den 48-jährigen Deutschen kurz nach der Einreise. Der Mann habe den Kaffee in einem grenznahen Supermarkt für gastronomische Zwecke erworben. Die Freimenge von 10 Kilogramm gilt nur für den privaten Eigenbedarf. Während der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass die letzte Hauptuntersuchung des Anhängers bereits 13 Monate zurückliegt.

Da keine zollrechtliche Anmeldung für die eingeführte Ware vorliegt, leitete der Zoll ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung ein. Außerdem muss sich der Mann wegen der Überschreitung des HU-Termins verantworten.

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