Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Alkoholisierter Jugendlicher hatte verbotenen Schlagring dabei
Zittau (ots)
13.06.2026 | 22:40 Uhr | Zittau
Das Deutsch-Tschechische Fahndungsteam der Bundespolizei kontrollierte am 13. Juni 2026 am Zittauer Bahnhof gegen 22:40 Uhr einen Jugendlichen. Der 16-jährige Deutsche hatte einen unter das Waffengesetz fallenden Schlagring dabei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Der Schlagring wurde eingezogen, eine Anzeige geschrieben und der Jugendliche an seinen Vater übergeben.
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