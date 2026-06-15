BPOLI EBB: Alkoholisierter Jugendlicher hatte verbotenen Schlagring dabei

Bautzen (ots) - Ein Zug der Länderbahn ist am 11. Juni 2026 um 16:57 Uhr in Bautzen, durch bislang unbekannte Täter, beworfen worden. Der Zug, welcher aus Dresden kam, war kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bautzen, als bislang unbekannte Täter von der über die Gleise gehenden Brücke am Arbeitsamt, einen Gegenstand auf den Zug warfen. Der oder die Täter trafen die Scheibe des Zuges, sodass diese splitterte und ...

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