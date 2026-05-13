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POL-SUL: Überfall auf Spaziergänger

POL-SUL: Überfall auf Spaziergänger
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Dudweiler (ots)

Am 12.12.2025 kam es gegen 14:33 Uhr im Bereich Verlängerung Alter Stadtweg in Dudweiler zu einem Angriff auf einen Spaziergänger. Der bislang unbekannte Täter ließ zunächst seinen Hund auf das Opfer los und schlug anschließend mehrfach auf dieses ein. Der Geschädigte erlitt mehrere blutende Verletzungen und starke Hämatome und Schwellungen im Kopfbereich. Der unbekannte Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlankter Statur. Er hatte schwarze Haare und evtl. einen kurzen Bart. Er sprach saarländische Mundart. Der Hund war ca. 50 cm hoch, hatte ein grau/beige geflecktes Fell, eine lange Schnauze und wurde an einer roten Rollleine geführt.

Wer erkennt die Person auf dem Phantombild wieder? Wer kann Angaben zu einem Mann mit der beschriebenen Kombination aus Hund und roter Rollleine machen? Wer hat am frühen Nachmittag des 12.12.2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Alten Stadtwegs gemacht? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die zuständige Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/9330 sowie E-Mail pi-sulzbach@polizei.slpol.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- KED
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

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