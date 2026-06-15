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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nackt und ohne Zugfahrschein

Bautzen (ots)

13.06.2026 | 06:10 Uhr | Bautzen

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz verzeichnete die Bundespolizei am 13. Juni 2026 am Bautzener Bahnhof.

Die Beamten wurden durch Bahnmitarbeiter zu einem in Bautzen haltenden Zug gerufen. Dort trafen sie um 06:10 Uhr auf einen unbekleideten Mann, der in einer Sitzreihe saß und keinen Fahrschein für die Fahrt nach Dresden vorweisen konnte. Er wurde aufgefordert sich in der Zugtoilette wieder zu bekleiden und wurde mit zur Dienststelle genommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Polen, der sich nun wegen Erregung von öffentlichem Ärgernis und wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten muss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille.

Es zeigten sich keine sonstigen Auffälligkeiten. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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