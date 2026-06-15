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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pferde auf Bahnstrecke

Löbau (ots)

13.06.2026 | 17:55 Uhr | Löbau

Unbekannte Täter haben am 13. Juni 2026 bei Löbau die Stromzuführung des Elektrozaunes einer in Gleisnähe befindlichen Pferdekoppel gestohlen. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG hat um 17:55 Uhr die Bundespolizei alarmiert, weil drei freilaufende Pferde sich im Gleisbereich aufhalten würden. Diese wurden jedoch inzwischen von ihren Besitzern wieder in Sicherheit gebracht. Vier betroffene Züge mussten langsam und auf Sicht den Gefahrenbereich passieren. Es kam zu 39 Verspätungsminuten. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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