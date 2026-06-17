Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erzwingungshaft angedroht

Zittau (ots)

Zwei Tage Haft oder Zahlung von 55,00 Euro aus einem Ordnungswidrigkeitenverfahren lautet der Inhalt eines Haftbefehls, mit dem ein 37-jähriger Bulgare am Abend des 16. Juni 2026 in einer Grenzkontrollstelle an der polnischen Grenze konfrontiert wurde.

Die Bundespolizei hat den Mann um 18:25 Uhr bei Zittau auf der B 178n kontrolliert, als er aus Polen kommend eingereist ist. Der bisher Zahlungsunwillige entschied sich für die Zahlung des Gesamtbetrages inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 142,00 Euro und durfte seine Reise fortsetzen.

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