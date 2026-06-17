Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer zurückgewiesen

Zittau (ots)

Am 16. Juni 2026 um 14:10 Uhr erschien ein 39-jähriger Ukrainer als Fahrer eines polnischen LKW auf der B 178n bei Zittau zur Einreise.

Er konnte sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen, ein für die Einreise erforderliches Visa oder einen Aufenthaltstitel besaß er jedoch nicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell