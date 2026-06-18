Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Rumäne verhaftet

Zittau (ots)

16.06.2026 | 10:45 Uhr | Zittau

Ein 57-jähriger Rumäne erschien am 16. Juni 2026 um 10:45 Uhr als Kraftfahrer eines rumänischen LKW auf der B 178n bei Zittau zur Einreisekontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und von Rumänien zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschrieben war.

Nachdem er am 17. Juni 2026 einem Haftrichter vorgeführt wurde, entschied dieser, dass der Rumäne bis zur endgültigen Entscheidung über seine Auslieferung in Sicherungshaft zu nehmen ist. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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