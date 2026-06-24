POL-KN: (Dauchingen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Dauchingen (22.06.2026)
Dauchingen (ots)
Zu einem Einbruch ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Straße "Längental" gekommen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in ein Haus und betraten verschiedene Räume. Die Bewohner bemerkten das, woraufhin die Einbrecher das Weite suchten. Der Diebstahlschaden ist noch unbekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell