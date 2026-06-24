Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Dauchingen (22.06.2026)

Dauchingen (ots)

Zu einem Einbruch ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Straße "Längental" gekommen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in ein Haus und betraten verschiedene Räume. Die Bewohner bemerkten das, woraufhin die Einbrecher das Weite suchten. Der Diebstahlschaden ist noch unbekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) entgegen.

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