Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu, A 81

Lkr. Freudenstadt) Gegenstand auf der Fahrbahn führt zu Auffahrunfall: Etwa 50.000 Euro Schaden (23.06.2026)

Eutingen im Gäu (ots)

Vermutlich ein Gegenstand auf der Fahrbahn hat am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden geführt.

Ein 35-jähriger Fahrer war gegen 16 Uhr mit seinem VW in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Zuvor hatte vermutlich ein Lastwagen ein Fahrzeugteil auf der Fahrbahn verloren. Vorausfahrende Verkehrsteilnehmer bremsten daraufhin stark ab und führten Ausweichmanöver durch. Auch der VW-Fahrer musste aufgrund der Gefahrenstelle sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr heftig auf den VW auf. Dieser wurde durch den Aufprall in die Mittelschutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge kamen schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Sowohl der VW als auch der Audi waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen. Es bildete sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometern Länge. Gegen 17:15 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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