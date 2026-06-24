Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte steigen in Wohnhaus ein und entwenden Bargeld: Polizei bittet um Hinweise (17.-23.06.2026)

Deilingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße "An der Steig".

Im Zeitraum vom 17.06.2026, 10 Uhr, bis zum 23.06.2026, 12 Uhr, verschafften sich Unbekannte mutmaßlich über ein offenstehendes Fenster unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Täter entwendeten eine größere Summe Bargeld und entkamen unerkannt.

Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

Präventionshinweise:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie Ihre Haustür unbedingt ab.

Verschließen Sie stets Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals außerhalb des Hauses. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, sollten Sie den Schließzylinder austauschen.

Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Wohnanlage oder auf Nachbargrundstücken.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, etwa in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen.

Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

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