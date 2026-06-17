Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Diebstahl von Kaugummiautomaten in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 17. Juni 2026, haben bislang unbekannte Täter versucht, drei Kaugummiautomaten in der Buchenstraße in Berne zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten mindestens zwei Täter gegen 01:05 Uhr, die Automaten mithilfe eines Pkw und eines Abschleppseils aus ihrer Bodenverankerung zu reißen. Dabei wurde mindestens ein Automat beschädigt. Ein Herausreißen der Automaten gelang den Tätern jedoch nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Buchenstraße beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 entgegen.

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