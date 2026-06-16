Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sattelzug kippt in Ovelgönne in wasserführenden Graben +++ Ladung tritt aus +++ hoher Sachschaden

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Delmenhorst (ots)

Der Unfall eines Sattelzuges im Ortsteil Frieschenmoor hat am Montagmittag umfangreiche Bergungsmaßnahmen und eine mehrstündige Straßensperrung erforderlich gemacht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Montag, 15. Juni 2026, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus der Gemeinde Stadland mit einer Scania-Sattelzugmaschine die Frieschenmoorer Straße in Richtung Kötermoor.

Im Begegnungsverkehr kam ihm ein 32-jähriger Mann mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Claas entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn wichen beide Fahrzeugführer auf die Berme aus, um ein gefahrloses Passieren zu ermöglichen.

Dabei geriet der, mit Eisenschlamm aus einem Wasserwerk beladene, Sattelzug auf den unbefestigten Seitenstreifen. Aufgrund der Gewichtsverteilung rutschte das Gespann von der Fahrbahn ab und kippte anschließend seitlich in einen wasserführenden Graben.

Durch den Unfall trat ein Teil der Ladung aus. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sowie zur Sicherung der Unfallstelle wurden eingeleitet.

Der 49-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Für die aufwendige Bergung des Sattelzuges musste ein spezialisiertes Abschleppunternehmen eingesetzt werden. Die Frieschenmoorer Straße war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

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