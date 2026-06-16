Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter in der Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Am Montag kam es im Landkreis Wesermarsch zu mindestens sieben Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet insbesondere ältere Menschen sowie deren Angehörige um erhöhte Wachsamkeit.

Die bislang unbekannten Täter gaben sich am Telefon in betrügerischer Absicht als Polizeibeamte aus und versuchten, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. In den bekannt gewordenen Fällen erkannten die Betroffenen den Betrugsversuch rechtzeitig, sodass es zu keinem Schaden kam.

Bei dieser Betrugsmasche behaupten die Täter häufig, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei oder dass Einbrecher festgenommen worden seien. Anschließend versuchen sie, Informationen über Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu erlangen.

Teilweise behaupten die Anrufer auch, Vermögenswerte müssten zum Schutz vor Straftätern in polizeiliche Verwahrung genommen werden.

In anderen Fällen wird mit angeblichen Unfällen oder Festnahmen von Angehörigen Druck aufgebaut, um die Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu erreichen.

Die Täter nutzen dabei häufig technische Möglichkeiten, um auf dem Telefondisplay eine örtliche Rufnummer oder sogar die "110" erscheinen zu lassen. Die angezeigte Telefonnummer ist jedoch manipuliert und kein Beleg dafür, dass tatsächlich die Polizei anruft.

Warnhinweise der Polizei

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin:

-Die Polizei wird niemals telefonisch nach Bargeld, Schmuck oder sonstigen Vermögenswerten fragen.

-Die Polizei wird niemals die Herausgabe oder Übergabe von Geld oder Wertgegenständen verlangen.

-Die Polizei ruft nicht mit der Notrufnummer 110 an.

So verhalten Sie sich richtig:

-Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf.

-Geben Sie keine Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse.

-Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

-Verständigen Sie Angehörige oder Vertrauenspersonen.

-Informieren Sie die Polizei über den Notruf 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle über den Betrugsversuch. Auch gescheiterte Betrugsversuche sollten angezeigt werden.

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige, mit älteren Familienmitgliedern über diese Betrugsmasche zu sprechen und sie für entsprechende Anrufe zu sensibilisieren.

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