Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses in Delmenhorst +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Der Einbruch fand in einem Mehrparteienhaus an der Groninger Straße statt.

+++ Pressemeldung vom 16.06.2026 - 10:36 Uhr +++

Stadt Delmenhorst: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses in Delmenhorst +++ Polizei sucht Zeugen

Nach einem Wohnungseinbruch hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, 15. Juni 2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Delmenhorst.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 3.400 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell