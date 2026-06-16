Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Nordenham - Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sachsenstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstag, 13. Juni 2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 10:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sachsenstraße in Nordenham.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Terrassentür des Hauses ein und gelangten so in die Wohnräume. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen.

Angaben zum Diebesgut sind derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich der Sachsenstraße gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Nordenham unter 04731/ 26940 entgegen.

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