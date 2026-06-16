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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Frisörsalon in Großenkneten OT Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in einen Friseursalon an der Wildeshauser Straße bittet die Polizei um Hinweise.

Im Zeitraum von Samstag, 13. Juni 2026, 12:30 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und durchsuchten anschließend mehrere Schränke sowie Schubladen nach Diebesgut.

Die Unbekannten entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Eine abschließende Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wildeshauser Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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