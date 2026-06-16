Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trickdiebstahl in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl durch einen sogenannten Wechselgeldbetrüger warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, 15. Juni 2026, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in Wildeshausen auf der Visbeker Straße zwischen der Bargloyer Straße und dem Kreisverkehr zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 76-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Während die Frau in ihrem Portemonnaie nach passendem Wechselgeld suchte, nutzte der Unbekannte die Situation aus und entwendete unbemerkt 150 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse.

Nach der Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren sogenannter Wechselgeldbetrüger hin. Täter nutzen gezielt Ablenkungssituationen, um Bargeld aus Geldbörsen oder Taschen zu entwenden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei entsprechenden Ansprachen besonders aufmerksam zu sein und ihre Wertsachen stets im Blick zu behalten.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

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