Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach Kupferdiebstahl in Großenkneten OT Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl von Kupferkabeln von einem Firmengelände bittet die Polizei um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 12. Juni 2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 07:00 Uhr, kam es im Ida-Gräper-Weg in Ahlhorn zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Gelände. Dort entwendeten sie Kupferkabel und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen in Ahlhorn gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

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